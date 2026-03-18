Avrupalı Aslan

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıyla temsil eden G.Saray'da artık nefesler tutuldu ve bugün oynanacak olan kritik Liverpool mücadelesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamlayıp, play-off aşamasında Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibini toplamda 7-5'lik skorla devirip, İngiliz devi Liverpool'un rakibi olmuştu. İngiliz devini RAMS Park'taki ilk maçta, tıpkı lig aşamasında olduğu gibi 1-0 yenen Aslan, büyük bir avantajın sahibi oldu.

3 MAÇTIR YENİYOR

Bugün Anfield Road'daki mücadelede tur için temsilcimize beraberlik ve her türlü galibiyet yetiyor. 1 farklı yenilgi halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, İngiliz takımına karşı galibiyetleri son 3 müsabakada elde etti. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde adını Avrupa'nın en iyi son 8 takımı arasına yazdırmayı başaracak.

TARAFTAR OLMAYACAK

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki Juventus deplasmanında yaşanan tribün olayları nedeniyle G.Saraylı taraftarlara 1 maç deplasman yasağı gelmişti. Bu nedenle sarı-kırmızılı futbolseverler bugün Anfield Road'da yer alamayacak.

BURUK VE ALTI OYUNCU SINIRDA

G.Saray'da bugünkü mücadele öncesinde toplamda 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen bugün sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA DEV ÜSTÜNLÜK

G.Saray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son maçlara adeta damgasını vurdu. Sarı-kırmızılılar, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı. Aslan bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

TEK EKSİK DAVİNSON

Bugün oynanacak olan kritik Liverpool mücadelesinde G.Saray'da tek bir eksik bulunuyor. RAMS Park'taki ilk karşılaşmanın son anlarında gördüğü tartışmalı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Davinson, bugün forma giyemeyecek. G.Saray'da başka bir eksik bulunmuyor.

İNGİLİZLERE KARŞI 7 ZAFER

Sarı-kırmızılılar bugüne kadar İngiliz takımları ile 27 kez karşılaştı. G.Saray, 7 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Aslan bugüne kadar M.United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds, WBA, Tottenham ve M.City ile karşılaşırken zaferlerinin çoğunu son yıllarda elde etti.

AVRUPA'DA İŞİNİ BİLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un G.Saray'ın başındaki Avrupa karnesi göz kamaştırıyor. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 25, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 37 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

ÇEYREK FİNALE 6 KEZ YÜKSELDİ

Avrupa kupalarındaki üstün başarısı ile dikkat çeken sarıkırmızılılar, tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmak için mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce 1962-1963, 1969- 70, 1988-89, 1993-94, 2000-01,

2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.

SANE'NİN 4 GOLÜ VAR

Daha önce İngiltere'de Manchester City forması giyen Leroy Sane, Liverpool'u yakından tanıyor. Alman futbolcu daha önce 8 kez rakip olduğu Liverpool'a karşı 4 kez gol sevinci yaşamayı başardı. Sane bugün de şans bulursa gollerine yenilerini eklemeye çalışacak.

BARIŞ ALPER'E YAKIN TAKİP

Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini ezip geçen Barış Alper Yılmaz, herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Milli futbolcuyu bugün Anfield Road'daki mücadele çok sayıda takımın scout ekibi takip edecek. Özellikle İngiliz ekipleri dibine kadar gelen Barış'ı dikkatle izleyecek.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

LIVERPOOL: ALİSSON, FRİMPONG, KONATE, VAN DİJK, KERKEZ, GRAVENBERCH, MAC ALLİSTER, SZOBOSZLAİ, WİRTZ, GAKPO, EKİTİKE

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAİ, ABDÜLKERİM, SİNGO, JAKOBS, TORREİRA, LEMİNA, SARA, NOA LANG, BARIŞ ALPER, OSİMHEN