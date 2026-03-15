Torreira için pankart

RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran Galatasaraylı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Lucas Torreira için özel pankart hazırlandı. Uruguaylı orta saha için açılan pankartta Torreira ile birlikte annesi ve anneannesinin olduğu bir görsel yapılırken, "Küçük meleklerin ve büyük ailen seninle gurur duyuyor" yazısı yer aldı.
Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran Galatasaraylı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Lucas Torreira için özel pankart hazırlandı. Uruguaylı orta saha için açılan pankartta Torreira ile birlikte annesi ve anneannesinin olduğu bir görsel yapılırken, "Küçük meleklerin ve büyük ailen seninle gurur duyuyor" yazısı yer aldı.