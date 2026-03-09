CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'un derbi performansı göz kamaştırıyor! Efsane isimleri geride bıraktı

Okan Buruk'un derbi performansı göz kamaştırıyor! Efsane isimleri geride bıraktı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, bir rekora daha imza attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Okan Buruk'un derbi performansı göz kamaştırıyor! Efsane isimleri geride bıraktı

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 4. şampiyonluk için de avantajlı konumunda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk farkını bir kez daha gösterdi. Süper Lig derbilerinde en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörler listesinde zirvede Okan Buruk yer alıyor. Takvim'in haberine göre, en az 20 derbi maçına çıkan teknik direktörlerin yer aldığı listede, Okan hoca, 22 maçta 2.05 puan ortalaması ve %59 galibiyet oranıyla ilk sırada bulunuyor. Buruk, 22 maçın 13'ünü kazanırken sadece 3 kez yenildi. Listenin ikinci sırasında 24 maçta 1.79 puan ortalaması yakalayan Mircea Lucescu yer alırken, üçüncü sırada 45 maçta 1.76 ortalama elde eden Gordon Milne bulunuyor. Sıralamanın devamında Aykut Kocaman 30 maçta 1.67 puan ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken, Christoph Daum ise 46 maçta 1.63 ortalama ile listeyi tamamlıyor. Derbi performansları incelendiğinde Okan Buruk'un, Türkiye'de uzun yıllar görev yapan birçok teknik direktörü geride bırakarak zirvede yer alması dikkatleri çekiyor.

DERBİLERDE EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA SAHİP HOCALAR

Okan Buruk 22 maç - 2.05 puan - %59 galibiyet yüzdesi

Mircea Lucescu 24 maç - 1.79 puan - %50 galibiyet yüzdesi

Gordon Milne 45 maç - 1.76 puan - %51 galibiyet yüzdesi

Aykut Kocaman 30 maç - 1.67 puan - %43 galibiyet yüzdesi

Christoph Daum - 46 maç - 1.63 puan - %48 galibiyet yüzdesi

REKORLAR ONDAN SORULUR

Galatasaray Süper Lig tarihinde 25'inci maçlar itibarıyla 60'tan fazla puan topladığı 4 sezonun üçünü Okan Buruk yönetiminde geçirdi.

Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38