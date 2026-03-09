Okan Buruk'un derbi performansı göz kamaştırıyor! Efsane isimleri geride bıraktı

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 4. şampiyonluk için de avantajlı konumunda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk farkını bir kez daha gösterdi. Süper Lig derbilerinde en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörler listesinde zirvede Okan Buruk yer alıyor. Takvim'in haberine göre, en az 20 derbi maçına çıkan teknik direktörlerin yer aldığı listede, Okan hoca, 22 maçta 2.05 puan ortalaması ve %59 galibiyet oranıyla ilk sırada bulunuyor. Buruk, 22 maçın 13'ünü kazanırken sadece 3 kez yenildi. Listenin ikinci sırasında 24 maçta 1.79 puan ortalaması yakalayan Mircea Lucescu yer alırken, üçüncü sırada 45 maçta 1.76 ortalama elde eden Gordon Milne bulunuyor. Sıralamanın devamında Aykut Kocaman 30 maçta 1.67 puan ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken, Christoph Daum ise 46 maçta 1.63 ortalama ile listeyi tamamlıyor. Derbi performansları incelendiğinde Okan Buruk'un, Türkiye'de uzun yıllar görev yapan birçok teknik direktörü geride bırakarak zirvede yer alması dikkatleri çekiyor.

DERBİLERDE EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA SAHİP HOCALAR

Okan Buruk 22 maç - 2.05 puan - %59 galibiyet yüzdesi

Mircea Lucescu 24 maç - 1.79 puan - %50 galibiyet yüzdesi

Gordon Milne 45 maç - 1.76 puan - %51 galibiyet yüzdesi

Aykut Kocaman 30 maç - 1.67 puan - %43 galibiyet yüzdesi

Christoph Daum - 46 maç - 1.63 puan - %48 galibiyet yüzdesi

REKORLAR ONDAN SORULUR

Galatasaray Süper Lig tarihinde 25'inci maçlar itibarıyla 60'tan fazla puan topladığı 4 sezonun üçünü Okan Buruk yönetiminde geçirdi.