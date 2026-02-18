Muhteşem Noa Lang

ARA transferde Napoli'den gelen Noa Lang, Galatasaray kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Juventus'a sahayı dar eden Aslan'da sahneye çıkan Hollandalı yıldız, attığı iki golle ayakta alkışlandı.

Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, tribünleri adeta mest etti. İlk yarıda istediği performansı sergileyemeyen Lang, ikinci yarıda açıldı, arka arkaya golleri sıraladı.

JUVE'Yİ ÇOK SEVİYOR

GALATASARAY formasıyla üçüncü resmi maça çıkan Noa Lang, daha önce Süper Lig'de sahne almıştı. Lang, sarı-kırmızılı takımla ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dün akşam çıktı. Tarihi galibiyette ön plana çıkan Lang, son 2 senede Juventus'a karşı dördüncü maça çıktı. PSV Eindhoven formasıyla 2024-2025 sezonunda Juve'ye Devler Ligi'nde rakip olan Hollandalı futbolcu, bu sezonun ilk yarısında da İtalya Serie A'da Napoli ile Torino temsilcisine karşı sahaya çıkmıştı.

BARIŞ ALPER ALKIŞLARLA

JUVENTUS karşısında 5-2'lik zafer elde eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz müthiş mücadelesiyle parladı.

Milli futbolcu, Juve'nin sol bekleri Cambiaso ve Cabal'ı futboldan soğuttu.

Devrede Cambiaso'yu sarısı olduğu için çıkaran Spalletti, oyuna sürdüğü Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle yıkıldı.

Barış Alper, mücadelesiyle ve hırslı futboluyla kahramanlaştı.

ÜÇÜNCÜ GOLÜ HAZIRLADI

Barış Alper Yılmaz, temsilcimiz Galatasaray'ın üçüncü golünü de hazırlayan kişi oldu.

59'da sol bek Cabal, Barış Alper'in hızını ve gücünü durduramayınca faul yaptı. Pozisyonda ilk sarı kartını gören Cabal'ın hareketi sonrası kazanılan faulde Sara kesti, Sanchez işi bitirdi.

BERABERLİĞE KATKI

Barış Alper Yılmaz, maçı gol atmadan kapatsa da maçın 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. 49'da Başarılı futbolcunun çok sert şutu kaleci Di Gregorio'dan dönerken Noa Lang tamamladı ve ağları sarstı.

Golden sonra tribünler Barış Alper'i özel olarak kutladı ve alkışladı.

SNEIJDER'DEN SONRA İLK

GABRIEL Sara, Galatasaray formasıyla Wesley Sneijder'in (Nisan 2013 vs Real Madrid) ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ikinci oyuncu oldu (vs Juventus).

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

GABRIEL Sara, Juventus karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla maçın adamı seçildi. Maçın en iyisi olan Sara, "Galibiyetimiz daha önemli. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

SARA'DAN RESİTAL

Tarihi Juventus zaferimizde Gabriel Sara başrol oynadı, galibiyet ateşini yakan isimlerden oldu. Maçın ilk yarısında sol ayağıyla enfes bir gole imza atan Sara, ikinci yarıda da yaptığı asistle ayakta alkışlandı. Brezilyalı orta saha, Davinson Sanchez'e müthiş bir gol pası vererek, 'al da at' dedi.

Sara maç boyunca da orta sahada istekli futbolu ve başarılı görüntüsüyle tribünlerden alkışı aldı.

Sambacı aynı zamanda bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol atma sevinci yaşadı. 90 dakika sahada kalan Gabriel Sara'yı maç sonunda ilk kutlayan isim Teknik Direktör Okan Buruk oldu.

METİN OKTAY SELAMI

ASLAN'DA gol atan futbolcular, sevinçleri esnasında Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ı unutmadı. Sarı- kırmızılı yıldız, Metin Oktay'ın efsaneleşen gol sevincini yaptı. Noa Lang özellikle attığı her 2 golde de efsane isim Metin Oktay'a selam göndererek tribünden alkışları kaptı.

SANCHEZ'DEN MUTLUSU YOK

SARI-KIRMIZILI ekibimizin 3'ncü golünü sert bir kafa vuruşuyla atan Davinson Sanchez müthiş bir sevinç yaşadı. Kolombiyalı stoper maç sonunda yaptığı konuşmasında, "Çok mutluyum. Unutulmaz bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum.

Taraftarlarımız harikaydı.

Çok ama çok mutluyum" diye konuştu..

SACHA BOEY'DEN MÜKEMMEL GOL

SARI-KIRMIZILI formaya 2 yıl sonra geri dönen Sacha Boey, ayağının tozuyla Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Juventus'a karşı dün akşam RAMS Park'ta 5. golü atan Fransız yıldız, tarihi akşamı taçlandırdı. Boey aynı zamanda Galatasaray kariyerinde ikinci kez Devler Ligi'nde gol atma mutluluğu yaşadı. Boey, tarihi zafer sonrası "Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN HARİKA BİR MAÇ OLDU

SARI-KIRMIZILI formayla en iyi performanslarından birini sergileyen Gabriel Sara, basın mensuplarına şöyle konuştu:

"Bizim için karika bir maç oldu. Zor bir maçtı. Bence çok iyi oynadık.

Taraftarımıza teşekkür ederiz."