Galatasaray'dan Atalanta çıkarması! Ederson ve Ademola Lookman...

Ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere takviyeler yapacak Galatasaray'ın yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Aslan'ın ocak ayında İtalya'da Atalanta'da yoğun görüşmelerde bulunması bekleniyor. Orta saha için Ederson ve hücum hattına Ademola Lookman hamlelerini yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, temaslarını sıklaştıracak. Hızlıca sonuç alınması hedefleniyor.

Cimbom'un ocak ayında iki yıldız isim için resmi tekliflerini sunacağı dile getirildi. Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş Başkan Abdullah Kavukcu'nun bu transfer görüşmelerinde önemli mesai harcayacağı aktarıldı. Lookman'ın kiralık olarak kadroya katılması hesaplanıyor. Ederson'un da orta sahada 6 numarada transferin bir numaralı adayı olarak gösterildiği ifade ediliyor.