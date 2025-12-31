Galatasaray'dan Atalanta çıkarması! Ederson ve Ademola Lookman...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer döneminde mevcut kadroya yapacağı takviyeler kritik önem taşıyan Galatasaray'da rota İtalya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Atalanta ile Ederson ve Ademola Lookman’ın transferi için pazarlık masasına oturdu. Taraflar arasındaki temaslar sıklaştı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere takviyeler yapacak Galatasaray'ın yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Aslan'ın ocak ayında İtalya'da Atalanta'da yoğun görüşmelerde bulunması bekleniyor. Orta saha için Ederson ve hücum hattına Ademola Lookman hamlelerini yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, temaslarını sıklaştıracak. Hızlıca sonuç alınması hedefleniyor.

Cimbom'un ocak ayında iki yıldız isim için resmi tekliflerini sunacağı dile getirildi. Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş Başkan Abdullah Kavukcu'nun bu transfer görüşmelerinde önemli mesai harcayacağı aktarıldı. Lookman'ın kiralık olarak kadroya katılması hesaplanıyor. Ederson'un da orta sahada 6 numarada transferin bir numaralı adayı olarak gösterildiği ifade ediliyor.

INTER DE DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı takımın orta sahada bir numaralı hedefi Ederson'da İtalya'dan Inter'in devrede olduğu belirtildi. Inter'in sezon sonu için Brezilyalı yıldızı istediği iddia edildi. Çizme basının çıkan haberlerde; Atalanta ile Inter arasındaki görüşmelerin kısa sürede başlayabileceği öne sürüldü.

CİMBOM'A 'GEL' TEKLİFİ

Ademola Lookman'ı uzun süredir takip eden Galatasaray, Nijeryalı yıldız için Victor Osimhen'den destek alacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda olan ikilinin bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Osimhen'in Lookman ile Galatasaray'da beraber oynamaya çok istekli olduğu aktarıldı.

