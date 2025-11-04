CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku!

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle Hollanda kafilesine alınmadı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:42
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor maçında kasık sakatlığı geçiren milli futbolcu, Ajax maçında forma giyemeyecek.

Yunus Akgün'ün Hollanda ekibi ile oynanacak maçın kafilesine alınmadığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İnce, sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan durumu hakkında bilgi verdi.

Yunus'un MR'ını çektiklerini aktaran İnce, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan İlkay Gündoğan'ın tedavisinin devam ettiğini vurgulayan İnce, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

