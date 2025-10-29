CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaraylı futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Galatasaraylı futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibin futbolcularının kutlama mesajları yer aldı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:07 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:16
Galatasaraylı futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Galatasaray sosyal medya hesabından futbolcuların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina ve Berkan Kutlu yer aldı. Yabancı futbolcular Türkçe 'İyi bayramlar' diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca videoda futbolcular ve teknik ekibin büyük Türk bayrağıyla fotoğraf çekilmesinden görüntüler de paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

