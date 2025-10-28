CANLI SKOR ANA SAYFA
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak menajerinin yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 19:27
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Galatasaray'da taraftarın gözdesi Mauro Icardi, yol ayrımına geldi. Mauro Icardi'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için resmi bir hareket yapılmadı

Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncusu için gelen teklifler ve Galatasaray'daki durumu üzerine konuştu.

Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Elio Pino açıklamasında; "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız."

Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Menajer oyuncusunun belirsizlik yaşamaması gerektiğini belirterek; "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Dursun Özbek'in sözleri için konuşan menajer; "Başkan Dursun Özbek'in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray'ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı.

Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! "Galatasaray onu tutmak istiyorsa..."

Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor." dedi.

