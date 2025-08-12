Rota Pavard

Transfer dönemini kaleci ve stoper almadan kapatmak istemeyen G.Saray son haftalarda vites yükseltmiş durumda. Sarı-kırmızılılar kalede Ederson için şartlarını zorlarken savunma için ise masada çok sayıda isim bulunuyor. Şartlara uyan bir isimle sözleşme imzalamak isteyen sarı-kırmızılıların, İtalyan ekibi İnter'in 29 yaşındaki yıldızı Benjamin Pavard'ı istediği iddia edildi. İtalyan gazeteciler Tancredi Palmeri ve Matteo Moretto, sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki Fransız yıldızla yakından ilgilendiğini yazdı.

SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Menajer George Gardi, Pavard'ın temsilcileriyle temas kurarak oyuncunun G.Saray'a sıcak bakıp bakmadığını soruyor. Eğer Fransa Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncudan yeşil ışık gelirse yönetim hemen gaza basacak. Sakatlık geçmişi olduğu için Pavard'a zorunlu satın alma opsiyonu koymayacak olan sarı-kırmızılılar, İnter'e doğrudan kiralama teklifinde bulunacak. Listede başka oyuncular da bulunurken, bütçeye ve Okan Buruk'un taktiğine en uygun isimle anlaşma zemini aranıyor.

İYİ DURUMDA

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle 17 karşılaşmayı kaçıran Pavard'ın sağlık durumu iyi. Sakatlığın etkilerinden tamamen kurtulan Fransız futbolcunun sağlık raporlarını da inceleyecek olan sarı-kırmızılılar, son kararını verecek.