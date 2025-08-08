CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Tek forvet Barış

Tek forvet Barış

Sezonun ilk maçı olan G.Antep deplasmanı öncesinde G.Saray'da eksik oyuncular can sıkıyor. Özellikle forvetteki eksikler Okan Buruk'un canını sıkıyor. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan, takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak riske edilmeyecek olan Mauro İcardi, takıma geç katılan Osimhen ve Como ile transfer görüşmelerinde bulunan Morata, G.Antep'e götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya Barış Alper Yılmaz'ı tek forvet çıkarması bekleniyor. Alternatif isim ise İtalya'da forvet oynayan Zaniolo olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Tek forvet Barış

Sezonun ilk maçı olan G.Antep deplasmanı öncesinde G.Saray'da eksik oyuncular can sıkıyor. Özellikle forvetteki eksikler Okan Buruk'un canını sıkıyor. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan, takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak riske edilmeyecek olan Mauro İcardi, takıma geç katılan Osimhen ve Como ile transfer görüşmelerinde bulunan Morata, G.Antep'e götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya Barış Alper Yılmaz'ı tek forvet çıkarması bekleniyor. Alternatif isim ise İtalya'da forvet oynayan Zaniolo olacak.

