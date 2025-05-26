GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ayrılacak 2 ismi açıkladı!

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluğun ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"TUTKUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı.

Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yenikapı'da bütün gün yağmurun altında ayakta bekleyen insanlar vardı. Galatasaray'a olan sevginin ve tutkunun ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiler. Öncelikle gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. pic.twitter.com/RfaxxWptRy — A Spor (@aspor) May 26, 2025

"4 GÜNDE 2 KUPA KAZANDIK"

25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sezonun anlamı çok büyüktü. Sezonu iki kupayla kapattık. 4 günde 2 kupa kazandık.

"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"

Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene takımımızı eleştireceğimiz şey Avrupa'da daha ileri gidebilirdik. Son düzlükteki performansla UEFA Avrupa Ligi'ne girseydik belki daha farklı olurdu. pic.twitter.com/lHUc48bCLY — A Spor (@aspor) May 26, 2025

"BİZİM YENDİĞİMİZ TAKIM ALDI"

Şu var hep içimde: Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik.

Şanssız maçlar oynadık Avrupa'da. Dinamo Kiev maçı... İlk 8'e kalsak her şey farklı olabilirdi. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Niyetimiz, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek. Çok daha tecrübeliyiz, bu sene daha iyi kadro yapılanması olacak. pic.twitter.com/2usCxs07RM — A Spor (@aspor) May 26, 2025

"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"

Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız.

"HEDEFİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK"

Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Önümüzdeki sezon Trabzonspor ve Beşiktaş, şampiyonluk yarışının içerisinde olmaya çalışacaktır. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum. pic.twitter.com/p58ng9OmR5 — A Spor (@aspor) May 26, 2025

"KONUŞULAN TEK ŞEY GALATASARAY'IN BAŞARISI"

Devre arası çok transfer yaptık. Adaptasyon, onların bizi tanıması süre aldı. Ligin sonunu net şekilde bitirdik. Bu kadar net bitirmesek, oyun, skor, puan farkı olarak yine başka şeylerin konuşulması şansı verebilirdik. Galatasaray'ın kalitesi, oyun gücü, saha içi ve dışı birlikteliği... Sadece şu anda konuşulan şey, Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok sempatik bitirdik ligi.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ..."

Üst üste 4. şampiyonluk... 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadro yapımızı doğru yapmak... Yine çok zorlu yapmak. Zorlu rakipler olacak. En yakın takipçimiz Fenerbahçe olmak üzere tüm rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş geride kaldı ama iki derbi birden kazandı.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hiç durmadan üst üste 4. şampiyonluk çalışmalarına başladık. pic.twitter.com/cCuDkA6aNC — A Spor (@aspor) May 26, 2025

"KENDİMİZİ EZDİRMEDİK!"

Üç sene boyunca hiçbir takıma karşı ezilmedik. Kendimizi rakiplere ezdirmedik. Kendi oyunumuzu oynadık. Yine aynısını yapacağız.

"TRANSFERDE SABIR GEREKİYOR"

Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'a gelecek oyuncuları cezbediyor, görüşmeler yapıyoruz. pic.twitter.com/4TCdNATndY — A Spor (@aspor) May 26, 2025

"TAKIMDAN AYRILACAKLAR"

Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek.

OKAN BURUK'TAN LEROY SANE VE BERNARDO SILVA SORUSUNA YANIT:

Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor.

"AZ GOL YİYEN ÇOK GOL ATAN BİR TAKIM OLDUK"

Mertens - Icardi - Osimhen ile 3-4-1-2 oynarken, Barış ile Yunus kanat bek, o maçta çok dominant performans sergilemiştik. Belki 7-8 gol atabilirdik Tottenham maçında. Bir sakatlık oldu. Daha sonra değişikliklerimiz oldu. Daha az gol yiyen, daha çok gol atan bir takım olduk.

"BARIŞ ALPER'İN TALİPLERİ ÇOK"

Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Yunus'un performansı çok değerliydi. Abdülkerim, Eren aynı şekilde. Bizim önceliğimiz kadroyu korumak.

"BİR KALECİ GELECEK VE GÜNAY İLE YARIŞACAK"

Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak.

"SAĞ BEK YARIŞI BAŞLATTIK"

Frankowski ilk geldiğinde daha iyiydi, sonra performans eksikleri oldu. Polonya Milli Takım oyuncusu. Bir kanat bek olarak daha etkiliydi. Devre arası transferinde 3'lü ve 4'lüyü düşünerek transfer yaptık. İlk kanat bek olarak oynattık. Devamındaki maçlarda sağ bek oynadı. Orada da bir yarış oldu. Sürpriz bir isim, Sallai oynadı. Gerçekten çok önemli bir sağ bek performansı aldık.

"JELERT FARKLI BİR PROFİL"

Jelert farklı bir profil. Genç bir oyuncu. Yatırım yaptık. Danimarka U21 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası yapacak. Onu izleyen takımlar hep var. Ağrıları oldu, idmanı bıraktı... Bu maçta onu oynatma şansımız oldu. Son maçta da süre vereceğiz.

"NELSSON, ZAHA, ZANIOLO VE KÖHN..."

Dönecek oyuncular var. Opsiyon kullanılma şansı olan oyuncular var. Net bir şekilde döndükleri zaman düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti, az oynadı, doğru seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, o mutsuzluğu dışarı veriyordu. Takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik bu sene. Ona örnek vermiştim, 'Sen iyi oynarken Davinson 7-8 hafta sizi bekledi' demiştim. Dönecek oyuncular var. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Muslera ve Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Onların yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. pic.twitter.com/gqylJczsaN — A Spor (@aspor) May 26, 2025