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Haberler Galatasaray Galatasaraylı futbolculardan basın toplantısında sulu kutlama

Galatasaraylı futbolculardan basın toplantısında sulu kutlama

Galatasaraylı futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısına gelerek, burada şampiyonluğu beraber kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 23:05
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Galatasaraylı futbolculardan basın toplantısında sulu kutlama

Trendyol Süper Lig'in 36. Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçtan çok sezonu değerlendireyim. Maçı bitirdiğimiz oyun belki bizim sezonun sonuna damga vurduğumuz, daha dominant, topun bizde olduğu, oynamak, kazanmak isteyen, savunmada iyi işler yapan bir takım olarak, oyun olarak da, puan olarak da her türlü hak ettiğimiz şampiyonluğu tekrar gösterdik. Mutluyum, oyuncularıma teşekkür ederim. Çok uzun bir süre onlarla emek verdik, sonunda şampiyon olmayı başardık. 4 gün arayla iki kupa kazanmak bizim için inanılmaz mutluluk ve onun yanında gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Taraftarımıza bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Burada kapalı gişe oynadık. Onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için mutluluk. Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray camiasının yeni üyeler, taraftarlar kazanması, bence son 3 seneye baktığımızda kazandığımız kupaların yanında bence inanılmaz büyük taraftar kitlesi de kazandık. Burada oyuncularımızın çok büyük payı var. İlk iki sene lokomotif Icardi'ydi. Bu sene lokomotif Osimhen'di. Son bölümde takımdaşlığın yükseldiğini gördüm. Muslera'nın attığı gole sahaya koşmaları, sarılmaları ne kadar takımdaş olduklarını gösteriyor. Bu da benim ayrı bir gurur. Bizi de burada gururlandırıyor. Buraya beni de şampiyon hoca olarak çıkartıyorlar. O yüzden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"5. YILDIZI KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hedeflerinin Galatasaray ile hep şampiyonluk kazanmak olduğunu söyleyen Buruk, "Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz, Avrupa'da bu kadroyla olsaydık bir final çıkartabilirdik. Maalesef ocak, şubat ayı istediğimiz gibi geçmedi. Bu senenin önemli şeylerinden biri 5. yıldızı kazanmaktı. 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyum. Bu 3 şampiyonluk bana nasip oldu" şeklinde konuştu.

TOPLANTIDA FUTBOLCULARDAN SULU KUTLAMA

Toplantı devam ederken, Galatasaraylı futbolcular basın toplantı odasına geldi ve geleneksel sulu kutlama yapıldı. Buruk burada, futbolcular ile birlikte şampiyonluğu marşlar söyleyerek kutladı. Daha sonra futbolcular sosyal medyada yazılanlara gönderme yaparak 'Okan Buruk' istifa tezahüratları yaparken, Buruk da buna katıldı.

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