Konyaspor-Galatasaray maçı izle | Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde hem ligde hem de kupada hedefe ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezonu 2 kupayla kapatmayı amaçlıyor. Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında ceza alan futbolcular ile birlikte tedavileri devam eden isimler yerine hangi oyuncuların ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Türkiye Kupası'nı müzesine en çok götüren kulüp olarak tarihe geçen Galatasaray, zorlu Konya deplasmanında hata yapmak istemiyor. Recep Uçar yönetiminde ligde kümede kalma yolunda rahat bir nefes alan Konyaspor, rotasını kupaya çevirmiş durumda. Evinde oynayacağı maçta final biletini almayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Adil, Uğurcan, Bazoer, Pedrinho, Yusuf, Jevtovic, Melih, Ndao, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Kupası maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de olacak. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 kupa maçında süre aldı. Grup aşamasında Konyaspor maçını boş geçen Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında ise takımının 2 golünü kaydetti. Ligde ve Avrupa'da da 27 gol kaydeden 26 yaşındaki isim, 6 defa asist yaptı.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF KUPA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak heyecan dolu müsabakada kazanan taraf olmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupasını bir kez daha müzesine götürmek istiyor. 18 defa mutlu sona ulaşan Cimbom, Okan Buruk yönetiminde uzun süren hasretine de son vermeyi hedefliyor.

SARI-KIRMIZILILARDA İKİ İSİM CEZALI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

GALATASARAY KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Tümosan Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Okan Buruk yönetiminde karşılaşma hazırlanan Cimbom'da 3 isim sakatlıklarından dolayı Konya'ya götürülmedi.

Sarı-kırmızılı ekipte kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan'ın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata tedbir amacıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN DALYA DİYECEK

Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde Galatasaray formasıyla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray kariyeri boyunca 68 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 Şampiyonlar Ligi ve 9 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 18 gol attı.

KONYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 6. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

FİNAL ÖNCESİ SON MÜCADELE

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.

OKAN BURUK'TAN RECEP UÇAR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

BU SEZON 4. MAÇ

Konyaspor ile Galatasaray 2024-2025 sezonunda 4. kez rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

YARI FİNALİSTLERİN KUPA YOLCULUĞU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk yer alacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak.