GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Lucas Torreira geliyor.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılarak Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti.
İtalyan basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
Europa Calcio'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak.
Haberde deneyimli futbolcunun bonuslarla beraber yıllık 4 milyon Euro civarında bir maaş alacağı belirtildi.
29 yaşındaki oyuncunun Lazio, Boca Juniors ve River Plate'den gelen tekliflere rağmen sarı-kırmızılılarda kalmak istediği aktarıldı.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 2 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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