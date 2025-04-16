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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:23
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Lig ve kupada yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle Avrupa'da başarı elde etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bazı isimlerin geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Lucas Torreira geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılarak Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İtalyan basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Haberde deneyimli futbolcunun bonuslarla beraber yıllık 4 milyon Euro civarında bir maaş alacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

29 yaşındaki oyuncunun Lazio, Boca Juniors ve River Plate'den gelen tekliflere rağmen sarı-kırmızılılarda kalmak istediği aktarıldı.

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