Galatasaray'da Okan Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcuyu Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle uyaracağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 12:11
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Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.
Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.
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