Spor yazarları Galatasaray - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Osimhen büyük oyuncu ve insan olarak mükemmel karakter. Takımın penaltıcısı olmasına rağmen hiç bencilliği yok. Onun için penaltıyı Morata'ya bırakıyor atsın diye. Bu alınan farklı galibiyetin ardından haftalar sonra oynanan en iyi futbol ve de seyircisini mutlu eden saha içi olumlu görüntüsü de çok daha önemli.



Hayatta her zaman iyiler ve iyi düşünenler kazanır. Nitekim ilk yarıda hat-trick yapabilirdi. Fakat arkadaşı gol atsın diye penaltı atışını ona bıraktı. İkinci yarı geç de olsa hattrick yapmış oldu. Yıldız oyuncuya bu davranışı çok ama çok yakıştı.