TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına start verdi. Sezon sonunda köklü bir değişime hazırlanan sarı-kırmızılılar için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Takımdan bir çok ismin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bunların başında ise kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen geliyor.