  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen yıldız isim için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için sezon sonunda masaya oturacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 11:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına start verdi. Sezon sonunda köklü bir değişime hazırlanan sarı-kırmızılılar için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Takımdan bir çok ismin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bunların başında ise kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen geliyor.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Osimhen'in takımda tutmak için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı alternatif ismi de belirledi. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılıların Osimhen'in ayrılması durumunda Joao Felix'i getireceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Şu an da kiralık olarak Milan forması giyen Portekizli futbolcu, sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek. Ancak İngiliz ekibi, yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların da devreye girerek oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor

Son dönemde eski formunu kaybeden Felix'in de yeniden çıkışa geçebileceği ve devamlı forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, bu sezon Milan'da sekiz maçın altısında ilk 11'de forma giyerken 1 gol kaydetti.

REKLAM - Türk Telekom
Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...
DİĞER
Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu'ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
F.Bahçe'ye 10 Milyon Euro'luk piyango!
Mourinho'dan o isme veto!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz gazeteciden Mou sözleri İngiliz gazeteciden Mou sözleri 10:05
Espanyol-Girona maçı ne zaman? Espanyol-Girona maçı ne zaman? 09:59
West Ham-Newcastle maçı ne zaman? West Ham-Newcastle maçı ne zaman? 09:56
Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon... Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon... 09:50
Galataspor liderlik koltuğuna oturdu Galataspor liderlik koltuğuna oturdu 09:39
"Penaltı asla düşünülmez" "Penaltı asla düşünülmez" 09:13
Daha Eski
Kocaelispor-Ankaragücü maçı ne zaman? Kocaelispor-Ankaragücü maçı ne zaman? 08:55
Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçı ne zaman? Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçı ne zaman? 08:52
Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman? 08:50
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor maçı ne zaman? Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor maçı ne zaman? 08:47
"TFF G.Saray'a savaş açtı" "TFF G.Saray'a savaş açtı" 08:43
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39