TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen yıldız isim için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için sezon sonunda masaya oturacak. İşte ayrıntılar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Şu an da kiralık olarak Milan forması giyen Portekizli futbolcu, sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek. Ancak İngiliz ekibi, yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların da devreye girerek oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği gelen bilgiler arasında.
Son dönemde eski formunu kaybeden Felix'in de yeniden çıkışa geçebileceği ve devamlı forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, bu sezon Milan'da sekiz maçın altısında ilk 11'de forma giyerken 1 gol kaydetti.
DİĞER