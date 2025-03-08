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Haberler Galatasaray Zarardan kar planı

Zarardan kar planı

Galatasaray, Cuesta, Jakobs ve Jelert’i sezon sonunda elden çıkarıp, zarardan kar elde etmeyi hedefliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Zarardan kar planı

Galatasaray hem sezon başında hem de kış transfer döneminde bazı transferlerde karavana attı. Bu isimlerin başında Elias Jelert, İsmael Jakobs ve Carlos Cuesta geliyor... Jelert için 9 milyon euro ödendi. 2 milyon euro da bonus maddesi var. Sarı-kırmızılılar, sol bek Jakobs'u ise hiçbir şart olmadan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 1 milyon euro kiralama bedeli ödendi. Sezon sonunda da 8 milyon euroya bonservisi alınacak Jakobs'un. Sarı-kırmızılılar, devre arasında da Cuesta için 8 milyon euro bonservis bedelini kasasından çıkardı.

11 MİLYON EURO KAYIP

Üç oyuncu için kasadan çıkan para tam tamına 26 milyon euro... Üç oyuncudan da istenilen verim alınamadı. Taraftarların ve camianın daha fazla tepkisini çekmek istemeyen yönetim, üç isimle de yollarını ayıracak. Menajerlere talimat verildi. Üç oyuncu için de 5'er milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Bu oyuncular satılırsa 11 milyon euro zarar yazacak. Yönetim, oyuncuların maaşlarından ve kasaya sıcak para sokmak için zarardan kar planlaması yaptı. Ancak camiada bu transferleri yapan isimlere tepkiler çok fazla.

%10 PAY ÖNERİLDİ

Galatasaray yönetimi, bu oyuncuların satılması halinde menajerlere satıştan %10 da pay önerdi.

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