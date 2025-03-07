TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!
Sezon sonunda Fernando Muslera ile vedalaşacak olan Galatasaray'da yeni file bekçisi arayışları sürüyor. Yönetim tarafından belirlenen listede yer alan aday kalecilerden, daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş olan bir ismin transfere sıcak bakmadığı ortaya çıktı. İşte o haber... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Florya yönetimi ise, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleyi emanet edecekleri bir eldiven bulmak için arayışlarını hızlandırdı.
Sarı kırmızılıların listesinde, 2022 yılının ocak ayında yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladıkları Inaki Pena vardı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre Pena, Barcelona'daki geleceği ile ilgili kararını verdi.
Katalan ekibinde şu anda 3. kaleci konumunda bulunan Pena, birçok Avrupa kulübünün radarındaydı.
Takımdaki pozisyonu gereği ayrılığına kesin gözü ile bakılan İspanyol eldivenin Barcelona'da devam etmek istediği belirtildi.
Habere göre 26 yaşındaki kaleci, Barça'daki geleceği ne olursa olsun hazır bir şekilde beklemeyi ve Hansi Flick'in gözüne girmeyi hedefliyor. Pena'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da son buluyor.
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