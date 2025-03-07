TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Öte yandan 38 yaşındaki file bekçisi, bu sezon kaledeki performansı ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde olsa da sarı kırmızılılar tarafından "efsane" kabul edilen isimler arasında kendine yer buldu.