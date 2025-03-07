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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Sezon sonunda Fernando Muslera ile vedalaşacak olan Galatasaray'da yeni file bekçisi arayışları sürüyor. Yönetim tarafından belirlenen listede yer alan aday kalecilerden, daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş olan bir ismin transfere sıcak bakmadığı ortaya çıktı. İşte o haber... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 11:00
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı kaleci, yönetimin yeni kontrat isteklerini geri çevirmiş ve ülkesine dönmek istediğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Öte yandan 38 yaşındaki file bekçisi, bu sezon kaledeki performansı ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde olsa da sarı kırmızılılar tarafından "efsane" kabul edilen isimler arasında kendine yer buldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Florya yönetimi ise, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleyi emanet edecekleri bir eldiven bulmak için arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Sarı kırmızılıların listesinde, 2022 yılının ocak ayında yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladıkları Inaki Pena vardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre Pena, Barcelona'daki geleceği ile ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Katalan ekibinde şu anda 3. kaleci konumunda bulunan Pena, birçok Avrupa kulübünün radarındaydı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Takımdaki pozisyonu gereği ayrılığına kesin gözü ile bakılan İspanyol eldivenin Barcelona'da devam etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o kaleci adayından olumsuz yanıt!

Habere göre 26 yaşındaki kaleci, Barça'daki geleceği ne olursa olsun hazır bir şekilde beklemeyi ve Hansi Flick'in gözüne girmeyi hedefliyor. Pena'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da son buluyor.

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