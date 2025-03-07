Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında sağ bekte hayal kırıklığı yaşayan G.Saray, eski yıldızını yeniden renklerine katmak istiyor. Geçen sezon devre arasında Alman devi Bayern Münih'e 30+5 milyon Euro karşılığında satılan ancak burada hem yaşadığı sakatlıklar hem de bulabildiği kısa süre nedeniyle gözden çıkarılan Fransız futbolcu için sarı-kırmızılılar harekete geçti. Alman ekibi bu sezon sadece 8 maçta toplamda 357 dakika forma giyebilen oyuncusuyla yollarını ayıracak.