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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

Yeni sezon kadro planlamasını yapan yönetim sağ bek transferine öncelik verdi. Sarı kırmızılılarda rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey yeniden gündeme geldi. Fransız sağ bekin transfer planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında sağ bekte hayal kırıklığı yaşayan G.Saray, eski yıldızını yeniden renklerine katmak istiyor. Geçen sezon devre arasında Alman devi Bayern Münih'e 30+5 milyon Euro karşılığında satılan ancak burada hem yaşadığı sakatlıklar hem de bulabildiği kısa süre nedeniyle gözden çıkarılan Fransız futbolcu için sarı-kırmızılılar harekete geçti. Alman ekibi bu sezon sadece 8 maçta toplamda 357 dakika forma giyebilen oyuncusuyla yollarını ayıracak.

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Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

YEŞİL IŞIK YAKTI

Sezon sonunda Boey için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Alman ekibi, oyuncuyla yola devam etmeyecek. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar eski oyuncusu için Alman ekibiyle temaslara başladı. Bayern oyuncusunu bonservisiyle birlikte göndermek isterken, G.Saray yönetimi ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Yoluna Bayern'de devam etmek isteyen ancak bileti kesildiği için ayrılığı kabullenen Sacha Boey de, eski takımı G.Saray'a dönmek için yönetime yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

ŞANS BULAMIYOR

Büyük umutlarla transfer olduğu Bayern Münih'te aradığını bulamayan Boey, formayı kapamadı. Girdiği rekabette yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle geride kalan başarılı futbolcu bu sezon ligde sadece 8 maçta forma şansı bulurken 1 asist yapabildi. Boey'den para kazanmak isteyen Bayern Münih de oyuncuyu satış listesine koydu ve gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.

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