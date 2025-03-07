Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Transfere yeşil ışık yaktı

YEŞİL IŞIK YAKTI
Sezon sonunda Boey için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Alman ekibi, oyuncuyla yola devam etmeyecek. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar eski oyuncusu için Alman ekibiyle temaslara başladı. Bayern oyuncusunu bonservisiyle birlikte göndermek isterken, G.Saray yönetimi ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Yoluna Bayern'de devam etmek isteyen ancak bileti kesildiği için ayrılığı kabullenen Sacha Boey de, eski takımı G.Saray'a dönmek için yönetime yeşil ışık yaktı.
ŞANS BULAMIYOR
Büyük umutlarla transfer olduğu Bayern Münih'te aradığını bulamayan Boey, formayı kapamadı. Girdiği rekabette yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle geride kalan başarılı futbolcu bu sezon ligde sadece 8 maçta forma şansı bulurken 1 asist yapabildi. Boey'den para kazanmak isteyen Bayern Münih de oyuncuyu satış listesine koydu ve gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.
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