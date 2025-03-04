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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten teknik heyete ve futbolculara şampiyonluk desteği!

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten teknik heyete ve futbolculara şampiyonluk desteği!

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından başkan Dursun Özbek devreye girdi. Okan Buruk ile 1 saat toplantı yapan Özbek, oyunculara ve yönetime şampiyonluk mesajını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten teknik heyete ve futbolculara şampiyonluk desteği!

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Son 6 resmi maçta 1 kez kazanabilen ve Kasımpaşa beraberliği sonrası Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puana inen Galatasaray'da sıkıntı hakim. Özellikle son 1 ay içinde aldığı skorlar kadar oynadığı futbolla da büyük eleştiri alan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle teknik direktör Okan Buruk tepkilerin hedefindeki isim konumunda.

"ARKANDAYIZ HOCAM!"

Son dönemde kulüpte ağırlıklı olarak mali konularla ilgilenen ve futbol yönetimini profesyonellere teslim eden Başkan Dursun Özbek, Kasımpaşa beraberliği sonrası olaya el koyma kararı aldı. Maçın ardından Okan Buruk'la 1 saatlik bir görüşme yapan ve tecrübeli hocaya "Yanındayız" mesajını veren Özbek bu hafta Kemerburgaz'da eksta mesai yapacak. Başkan Özbek'in dünkü idman öncesinde de fubolcularla bir araya geldiği ve "Puan kayıpları olabilir. Ama size güvenimiz sonsuz. Mayıslar bizim olacak. Yine şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştuğu belirlendi.

MOTİVASYON HAMLELERİ

Yönetimin şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip Alanyaspor maçına kadar takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak hamleler yapmaya devam edeceği ve özellikle camiaya "Buruk'un arkasındayız" mesajının verileceği öğrenildi.

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