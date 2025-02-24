Okan Buruk'tan derbi sonrası Jose Mourinho'ya ağır sözler!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya ağır sözler geldi.
İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:
Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur.
Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!
🗣️ Okan Buruk: Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin! pic.twitter.com/cppU2xPZsS— Sabah Spor (@sabahspor) February 24, 2025