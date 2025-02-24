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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan derbi sonrası Jose Mourinho'ya ağır sözler!

Okan Buruk'tan derbi sonrası Jose Mourinho'ya ağır sözler!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya ağır sözler geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 23:28
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Okan Buruk'tan derbi sonrası Jose Mourinho'ya ağır sözler!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya ağır sözler geldi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur.

Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!

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