  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - AZ Alkmaar muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 14:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Berkan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

👉GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Milli maç takvimi 2025: Türkiye Macaristan maç ne zaman, nerede oynanacak? Gözler A Milli takımda!
Başkan Erdoğan'dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD'a okkalı ayar: "Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz"
F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund - Sporting CP maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Sporting CP maçı hangi kanalda? 13:43
Slavko Vincic kimdir? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar Slavko Vincic kimdir? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar 13:32
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! 13:01
F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı 12:23
Alimpijevic'in THY EuroLeague hayali! Alimpijevic'in THY EuroLeague hayali! 11:55
Futbolun yükselen yıldızı Omar Marmoush! Futbolun yükselen yıldızı Omar Marmoush! 11:34
Daha Eski
Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte G.Saray'ın AZ maçı 11'i Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte G.Saray'ın AZ maçı 11'i 11:30
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması! Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması! 11:18
Geleceğin yıldızı F.Bahçe'ye! Sezon sonu imza var Geleceğin yıldızı F.Bahçe'ye! Sezon sonu imza var 11:11
F.Bahçe ve G.Saray arasında transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray arasında transfer savaşı! 10:57
Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i 10:49
Karagenç: İki maçı da kazanıp... Karagenç: İki maçı da kazanıp... 10:27