Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanacağımız bir gece hayal ediyorum

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasının son maçında Galatasaray, Ajax deplasmanında kazanarak direkt son 16'ya kalmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"KALİTEMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ"

En zor maçlarımızdan biri. Son maç. Biz kazanırsak ilk 8'in içindeyiz. Rakibimizin ilk 8 hedefi yok ama ilk 16'nın içine girme hedefi var. Onlar da kazanmak isteyecektir. 1 puan da onlar için çok önemli. Bu maçla ilgili nasıl bir kadroya çıkacaklarını merak ediyorduk, asıl 11'leriyle çıktılar. Rakibimizin topla oynama yüzdesi iyi. Geçiş hücumlarında pozisyon veriyorlar. Hem liglerinde hem Avrupa'da az pozisyon veriyorlar, gol beklentisinde de bizden sonra ikinciler. Dengeli bir oyun bekliyoruz.

Kalitemizi kullanmamız gerekiyor. Öndeki oyuncularımız hem hızları hem direkt kaleye gidecek oyuncularımızla birlikte iyi oynamalıyız. Jakobs'un ağrıları devam etti. Oynayamayacağını iletti. Berkan'ı hem sol bekte hem oyun kurmada kullanacağız. Savunma olarak iyi işler yapmalıyız. Kolay bir maç değil ama çok güzel bir ortam, zemin, stadyum var. Kazanacağımız bir gece hayal ediyorum. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi geçer.

Sara'yı sadece hücum yönüyle değil savunmasını da iyi yapan biri. Bazen Torreira'nın olmadığı yerlerde Sara'nın çok fazla atak kestiğini de görebiliriz, sadece hücum yönüyle düşünmemek lazım. Oyun kurmada önemli bir isim. Baskı yapan takımlara karşı kaliteli bir ayak. Onun başarısını bekliyoruz. Sakatlık sonrası ilk defa 11'de. Takım arkadaşları gibi inşallah o da etkili olacaktır.

İŞTE O AÇIKLAMALAR