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Fenerbahçe Tarfin Paris'te mağlup

EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler parkeden 111-109'luk skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 01:13 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 01:34
Fenerbahçe Tarfin Paris'te mağlup

Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk olduğu Fransa ekibi Paris Basketbol'a uzatmada 111-109 yenildi.

Accor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 23-14 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 50-43 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci devrede oyunu dengeledi. Üçüncü çeyreği 72-72, dördüncü periyodu ise 92-92 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın galibi, uzatma periyodunda belirlendi.

Paris Basketbol, iki takımın da skorer performans sergilediği uzatma periyodunun sonunda 111-109 galip geldi.

Frank Ntilikina 22 ve TJ Warren 19 sayıyla Fransa ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Talen Horton Tucker'ın 32 ve Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, 4. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 5. galibiyetini elde etti.

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