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Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı CANLI | EuroLeague

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında Paris Basketbol deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın skorunu ve anlık gelişmelerini araştırıyor. Paris-Fenerbahçe mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 00:24
Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı CANLI | EuroLeague

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Fransa deplasmanında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Accor Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler,galibiyet arayacak.

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

Paris Basketbol 83-79 Fenerbahçe Tarfin (4. PERİYOT)

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague 11. hafta karşılaşması, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM

EuroLeague'de bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, haftaya 4. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, son maçında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı sahasında 84-65 mağlup etti.

Bu karşılaşmada Talen Horton-Tucker 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Braxton Key 13, Will Clyburn ise 10 sayı kaydetti. Fenerbahçe, Paris deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde etti. Son maçında Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup eden Fenerbahçe'de Onuralp Bitim 19 sayıyla öne çıktı.

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