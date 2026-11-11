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Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralık olarak giden Carlos Cuesta ile ilgili oldukça flaş gelişmeler söz konusu. 27 yaşındaki oyuncu hakkında gelen son haber, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 16:22
Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Galatasaray milli araya Amedspor karşısında alınan 4-3'lük galibiyetle girdi.

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Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Cimbom bu maçın ardından Trendyol Süper Lig'de 28 puanla lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Galatasaray ligde zirvede yer almasına karşın sarı-kırmızılı camiada beklenmeyen sorunlar ortaya çıkıyor.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Galatasaray'da son maçlarda RAMS Park'ın zemini bir hayli gündemi meşgul etmişti.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Sarı-kırmızılılarda milli arada bu sorun olabildiğince düzeltilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Galatasaray'da zemin için kollar sıvanırken diğer yandan başka takımlara kiralık giden futbolcuların da durumu yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Bu oyunculardan birisi olan Carlos Cuesta ile ilgili ise oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Brezilya'nın Vasco da Gama takımına kiralanan futbolcunun yakın zamanda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

Cuesta'nın ise sakatlığından dolayı ameliyat olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

RTI Esporte'da yer alan habere göre; Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılılara dönüşü gecikebilir. Haberin devamında; futbolcunun iyileşme sürecinin sözleşme süresini aşması halinde Vasco'nun Cuesta'nın sözleşmesini uzatmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Futbolcunun mevcut takımı Vasco da Gama'nın ise futbolcunun beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Cuesta'nın sözleşmesini yenilemekten yana taraftar olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...

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