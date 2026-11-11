SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR Futbolcunun mevcut takımı Vasco da Gama'nın ise futbolcunun beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Cuesta'nın sözleşmesini yenilemekten yana taraftar olmadığı vurgulandı.