Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi! Tam geri dönecek derken...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralık olarak giden Carlos Cuesta ile ilgili oldukça flaş gelişmeler söz konusu. 27 yaşındaki oyuncu hakkında gelen son haber, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 16:22
Galatasaray'da son maçlarda RAMS Park'ın zemini bir hayli gündemi meşgul etmişti.
Sarı-kırmızılılarda milli arada bu sorun olabildiğince düzeltilmeye çalışılıyor.
Galatasaray'da zemin için kollar sıvanırken diğer yandan başka takımlara kiralık giden futbolcuların da durumu yönetimi düşündürüyor.
Bu oyunculardan birisi olan Carlos Cuesta ile ilgili ise oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilya'nın Vasco da Gama takımına kiralanan futbolcunun yakın zamanda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu.
Cuesta'nın ise sakatlığından dolayı ameliyat olacağı öğrenildi.
RTI Esporte'da yer alan habere göre; Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılılara dönüşü gecikebilir. Haberin devamında; futbolcunun iyileşme sürecinin sözleşme süresini aşması halinde Vasco'nun Cuesta'nın sözleşmesini uzatmak zorunda kalabileceği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR
Futbolcunun mevcut takımı Vasco da Gama'nın ise futbolcunun beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Cuesta'nın sözleşmesini yenilemekten yana taraftar olmadığı vurgulandı.
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