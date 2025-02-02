Kevin Danso'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kevin Danso ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni takımı resmen belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:12 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:21
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Lens formasıyla 128 maça çıkıp 4 gol kaydeden Danso, Avusturya Milli Takımı'nda ise 24 kez görev yaptı.
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