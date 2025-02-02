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Haberler Fenerbahçe Kevin Danso'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Kevin Danso'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kevin Danso ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni takımı resmen belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:12 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:21
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Kevin Danso'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Tottenham Kulübü, 26 yaşındaki futbolcu Kevin Danso'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Kevin Danso'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

İngiltere basınında, satın alma bedelinin 21 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

Kevin Danso'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Kariyerine Augsburg'da başlayan Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2021'de Lens'a imza attı.

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