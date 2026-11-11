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Potanın Perileri Karadağ'ı farklı geçti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-62 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 21:04
Potanın Perileri Karadağ'ı farklı geçti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında konuk ettiği Karadağ'ı 79-62 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçti: 11-8. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla (24-16) konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.

Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, müsabakayı saha kenarında takip etti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

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