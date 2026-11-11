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Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Maaş yükünü azaltmak üzere kollarını sıvayan Galatasaray, beklentilerin altında kalan isimler ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri ise geldiği günden bu yana hiçbir resmi maçta ilk 11 başlayamayan o oyuncu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 14:15
Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Galatasaray yönetimi, sezon başında büyük beklentilerle kadroya kattığı genç orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek ve orta saha kurgusunu yenilemek adına şimdiden düğmeye bastı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Fransız futbolcu, teknik heyetin gözüne girmekte zorlanırken, beklenen fiziksel ve taktiksel performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

YALNIZCA 123 DAKİKA SAHADA KALDI

Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplamda yalnızca 7 karşılaşmada şans bulan 20 yaşındaki oyuncu, sahada toplam 123 dakika süre alabildi.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Geldiği günden bu yana hiçbir resmi maçta ilk 11'de başlamayan genç oyuncunun bu yetersiz istatistiği, teknik heyet ve yönetim nezdinde ayrılık kararını hızlandırdı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

İngiltere'nin Burnley kulübünden 3.5 milyon euro kiralama bedeliyle renklerine bağlanan futbolcunun yıllık maaşının 2.65 milyon euro olması da maliyeti artırdı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Bu yüksek maliyete karşılık sahada yeterli katkıyı sağlayamaması, yönetimin ocak ayında bu operasyonu gerçekleştirmesini kaçınılmaz kıldı.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını resmen ayırarak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de kulübün gelecek planlamasını korumayı hedefliyor.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Sarı-kırmızılı idarecilerin, Ugochukwu'dan boşalacak yabancı ve kontenjan boşluğunu yine kulübün transfer stratejisine uygun bir hamleyle dolduracağı öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılık kararı! İlk 11'de başladığı maç yok

Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, transfer politikasından ödün vermeyerek scout ekibinin raporları doğrultusunda 23 yaş altı potansiyelli bir başka orta saha oyuncusunu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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