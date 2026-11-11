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Galatasaray'da zemin krizi! "Başka statta oynayabiliriz"

Süregelen zemin problemi, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Toplantıda, sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını zemin düzelene kadar başka bir stadyumda oynaması yönünde sunulan öneri dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 17:00
Galatasaray'da zemin krizi! "Başka statta oynayabiliriz"

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda bir süredir sarı-kırmızılı camianın gündeminden düşmeyen saha zemini krizi geniş bir şekilde masaya yatırıldı. Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, stadyumdaki çim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, çözüm olarak köklü bir adım atılması gerektiği vurgulandı. Toplantıya damga vuran en çarpıcı ana başlık ise zemin tamamen sağlığına kavuşup eski standartlarına dönene dek iç saha karşılaşmalarının başka bir statta oynanması yönündeki teklif oldu.

Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, mevcut zemin şartlarının iyileştirilene kadar futbolcular için tehlike arz ettiğini ifade etti. Öte yandan Göknar, bu olumsuzluk giderilene kadar iç saha maçlarının İstanbul'da başka bir stadyumda oynanması yönünde öneride bulunduğunu belirtti. İşte o açıklamalar...

"TEHLİKELİ BİR GÖRÜNÜM ARZ EDİYOR"

"Saha zemini konusu konuşuldu. Daha da konuşulacaktır. İstanbul'da yakın zamanda bir doğa felaketi yaşadık. Zeminin üstü kapalı mıydı değil miydi bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğun üstüne o bu sahaya zarar verdi. Bir doğa felaketini hep birlikte yaşadık. Umarım en kısa sürede bu saha zemini elbette düzeltilir, hatta ben daha da ileriye giderek bir öneride bulundum. Sadece bizim futbolcular için değil, tüm futbolcular için tehlikeli bir görünüm arz ediyor.

Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak."

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