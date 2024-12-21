Son aday Solari

Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor... Bir kanat transferi yapmak isteyen ve Fluminense'den John Arias'la ilgilenen Galatasaray, Brezilya ekibinin fiyat artırmasının ardından alternatiflere yöneldi. Listeye giren son isim ise; River Plate'in 23 yaşındaki kanat oyuncusu Pablo Solari... Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; sarı kırmızılılar, oyuncu için nabız yoklaması yaptı. River da 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç isim için 10 milyon dolar talep etti. Ancak River Plate oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ına sahip ve dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın Colo Colo ile Talleres'i de ikna etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı idarecilerin oyuncunun menajerinden bu konuyu çözmesini istediği de gelen iddialar arasında... Oyuncunun adı sezon başında Beşiktaş'la da anılmıştı.

42 MAÇTA 10 GOL

23 yaşındaki Pablo Solari, Arjantin ekibi River Plate'te bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.