TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

ONU İDARE EDİYORUM Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Paulo Dybala ile ilgili konuştu. Ranieri, "Dybala önemli bir futbolcu. İyi durumda olduğunda farkını gösteren bir oyuncu.

Ancak bir Dybala'lı Roma var bir de Dybala'sız Roma var. Onu idare ediyorum çünkü henüz üç maçı birden kaldırabilecek durumda değil" dedi.