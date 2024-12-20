TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'ya çevrildi. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki opsiyon gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan habere göre; parayı ödemek istemeyen Roma'nın yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak istediği ifade edildi.
ONU İDARE EDİYORUM
Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Paulo Dybala ile ilgili konuştu. Ranieri, "Dybala önemli bir futbolcu. İyi durumda olduğunda farkını gösteren bir oyuncu.
Ancak bir Dybala'lı Roma var bir de Dybala'sız Roma var. Onu idare ediyorum çünkü henüz üç maçı birden kaldırabilecek durumda değil" dedi.
SON MAÇTA OYNAMADI
Roma'nın İtalya Kupası'nda önceki Sampdoria ile oynadığı ve 4-1 kazandığı mücadelede Paulo Dybala yedek kaldı. Arjantinli yıldız mücadele boyunca hiç süre almadı.
DİĞER