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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Paulo Dybala'ya çevrildi. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki opsiyon gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki en sıcak isimlerden biri olan Paulo Dybala ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Roma ile yaptığı anlaşma gereği 7 resmi maçta daha oynaması durumunda 1 yıllık opsiyonun devreye gireceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

Bu durumda Dybala önümüzdeki sezon 12 milyon Euro garanti ücret alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

Takvim'de yer alan habere göre; parayı ödemek istemeyen Roma'nın yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

ONU İDARE EDİYORUM
Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Paulo Dybala ile ilgili konuştu. Ranieri, "Dybala önemli bir futbolcu. İyi durumda olduğunda farkını gösteren bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Dybala gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon ortaya çıktı

Ancak bir Dybala'lı Roma var bir de Dybala'sız Roma var. Onu idare ediyorum çünkü henüz üç maçı birden kaldırabilecek durumda değil" dedi.

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