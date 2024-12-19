Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"
Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....
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"Onun Bayern'de de çalışkan şekilde devam ettiğini biliyorum. Kötü bir yaşam tarzı olmadığını da biliyorum. Muhtemelen bu sakatlıklar tamamen şanssızlıkla alakalı." ifadelerini kullandı.
Bayern Münih'te 4 kez sakatlık yaşayan Sacha Boey, toplam 26 maçı kaçırdı.
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