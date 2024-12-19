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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 19:41
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Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

Alman basınına konuşan Demireli, yıldız oyuncunun Galatasaray'da çok sık sakatlık yaşamadığını ve bu yaşadıklarının şanssızlıktan kaynaklı olduğunu belirtti.

Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

"Sakatlıklarına bizde şaşırdık. Bizde oynarken en ufak bir ağrısı bile olmadı. Antrenmanlarını iyi yapan üst seviye bir futbolcuydu."

Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

"Onun Bayern'de de çalışkan şekilde devam ettiğini biliyorum. Kötü bir yaşam tarzı olmadığını da biliyorum. Muhtemelen bu sakatlıklar tamamen şanssızlıkla alakalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! "Bizde şaşırttık"

Bayern Münih'te 4 kez sakatlık yaşayan Sacha Boey, toplam 26 maçı kaçırdı.

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