TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Federico Chiesa bombası! Okan Buruk'un kararı...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte forvet bölgesine odaklanan Cimbom flaş bir ismi gündemine aldı. Aslan, Liverpool'da kadroya girmekte zorlanan İtalyan yıldızı kiralamayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bilindiği üzere yıldız futbolcunun kiralık olarak G.Saray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı.
Osimhen bu sezon G.Saray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi.
Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var.
İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde.
Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
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