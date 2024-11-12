  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Federico Chiesa bombası! Okan Buruk'un kararı...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Federico Chiesa bombası! Okan Buruk'un kararı...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte forvet bölgesine odaklanan Cimbom flaş bir ismi gündemine aldı. Aslan, Liverpool'da kadroya girmekte zorlanan İtalyan yıldızı kiralamayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Fenerbahçe, Galatasaray'da harikalar yaratan Victor Osimhen için bir süredir nabız yokluyordu.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'yı arayarak Nijeryalı santrforun şartlarını sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Sabah'ta yer alan habere göre; Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Bilindiği üzere yıldız futbolcunun kiralık olarak G.Saray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Osimhen bu sezon G.Saray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...

Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var 00:36
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:01
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:00
Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! 23:44
Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42
İngiliz basınından Mourinho'ya veto! İngiliz basınından Mourinho'ya veto! 23:42
Daha Eski
Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum 23:42
Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... 23:42
G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! 23:42
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! 23:42
F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 23:42
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! 23:42