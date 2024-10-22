Elfsborg’un şansı yüzde 10

İsveç'teki Göteborgs-Posten'da Elfsborg muhabirliği yapan Joel Besseling, Elfsborg'un işinin oldukça zor olduğunu belirtti. İstanbul'da oluşacak atmosferi vurgulayan Besseling, "Bazı oyuncular, İstanbul'daki herkesin bildiği o meşhur atmosfer nedeniyle sabırsızlıkla bekledikleri maçın Galatasaray olduğunu söyledi. Roma'ya karşı alınan galibiyet, umutları bir nebze olsun artırdı ancak gerçekçi olmak Elfsborg'un kazanma şansının yüzde 10 olduğunu düşünüyorum" dedi.

MERKEZE GÜVENİYOR

Bu sezon göreve gelen Oscar Hiljemark ile 3-4-3 oynadıklarını belirten Besseling, sözlerini şöyle sürdürdü: Zorlu rakiplere karşı kontrataklarda çok iyiler. Çok çalışan iki merkez savunma oyuncusuna büyük ölçüde güveniyorlar. Takımın en formda oyuncusu stoper Sebastian Holmen ama Timothy Ouma, Besfort Zeneli ve Ahmed Qasem gibi ilgi çekici yeteneklere de sahipler. Michael Baidoo muhtemelen hücumdaki en büyük yıldız ama Avrupa Ligi'nin ilk iki maçında o kadar iyi değildi.

TAKTİĞİ DEĞİŞEBİLİR

Hiljemark çok iyi bir maç koçu, kenarda gerçekten aktif ve edindiğim izlenim, onun maçlara yönelik taktiksel yaklaşımlarında esnek olduğu yönünde. Takımının topa sahip olmasını seviyor ancak buna bağımlı değil. Kontratak yapmaktan korkmuyor. Bu başarı devam ederse İsveç'te uzun süre kalmayacak. Elfsborg'un hedefi elbette Avrupa Ligi'nde ilerlemek ama bu çok zor olacak. Galatasaray büyük bir favori ancak Elfsborg, Roma'ya karşı oynadığı gibi oynayabilirse çok az da olsa beraberlik şansı var.