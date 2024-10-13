Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Ole'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.

Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol, 3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bitirileceğinin altı çizildi.