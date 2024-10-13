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Haberler Galatasaray

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, İspanyol devi Real Madrid'in sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 10:57
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Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Akdeniz ekibiyle oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Ligde şampiyonluk hedefleyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde de şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Cimbom, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'da birçok ayrılık yaşandı.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Özellikle milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya göndererek gündem olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

REAL MADRID DAVINSON'UN PEŞİNDE

Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Ole'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol, 3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bitirileceğinin altı çizildi.

Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur

Geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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