Real Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Bu transfer çok konuşulur
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, İspanyol devi Real Madrid'in sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı.
Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'da birçok ayrılık yaşandı.
Özellikle milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya göndererek gündem olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
REAL MADRID DAVINSON'UN PEŞİNDE
Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi.
Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.
Ole'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.
Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol, 3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bitirileceğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Kolombiyalı stoperin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
DİĞER