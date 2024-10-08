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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu oldu. Son maçlarda etkisiz bir oyun sergileyen Arjantinli golcü, Akdeniz ekibiyle oynanan karşılaşmanın ardından özel uçakla tatile gitmişti. Bu hareketiyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 10:34
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GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Maç sonrasında taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan Icardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro Icardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

HER YIL 8 KEZ ÖZEL UÇAĞI HAZIR

Sabah'ın haberine göre; bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Garanti ücreti 6 milyon Euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Galatasaray'da net 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaptıktan sonra direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

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