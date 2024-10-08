GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...

HER YIL 8 KEZ ÖZEL UÇAĞI HAZIR Sabah'ın haberine göre; bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.

Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.