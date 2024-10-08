GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu oldu. Son maçlarda etkisiz bir oyun sergileyen Arjantinli golcü, Akdeniz ekibiyle oynanan karşılaşmanın ardından özel uçakla tatile gitmişti. Bu hareketiyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan Icardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro Icardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi.
Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.
HER YIL 8 KEZ ÖZEL UÇAĞI HAZIR
Sabah'ın haberine göre; bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.
Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.
Garanti ücreti 6 milyon Euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor.
Galatasaray'da net 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar yer alıyor.
Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaptıktan sonra direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.
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