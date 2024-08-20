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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan'a gidecek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda o futbolcu kontratının iyileştirilmesini bekliyor. Oyuncu aksi halde Suudi Arabistan'a gidecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:53
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza attı ve ligi şampiyon olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda ise lige 2'de 2'lik hatasız bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Young Boys ile play-off turunda oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri İsviçre'den avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Diğer yandan sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da o futbolcudan yönetime dikkat çeken istek geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar opsiyonlu sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın kontrat iyileştirmesini bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan yolcusu!

Önümüzdeki günlerde bu konuda gelişme olabilir.

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