TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin kontratı iyileştirilmezse Suudi Arabistan'a gidecek!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda o futbolcu kontratının iyileştirilmesini bekliyor. Oyuncu aksi halde Suudi Arabistan'a gidecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:53
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Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri İsviçre'den avantajlı bir skorla dönmek istiyor.
Diğer yandan sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da o futbolcudan yönetime dikkat çeken istek geldi.
Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar opsiyonlu sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın kontrat iyileştirmesini bekliyor.
Önümüzdeki günlerde bu konuda gelişme olabilir.
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