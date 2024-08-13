TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği İskoç yıldızın bonservis bedeli açıklandı! Manchester United'ta geleceği belirsiz olan oyuncu yeni yuva arayışında. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 12:25
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Manchester United'ta forma giyen Scott McTominay'in kulüpteki geleceği belirsiz olmasından dolayı yeni takım arayışları başlamışken devreye ezeli iki rakip girmişti.
İlk profesyonel sözleşmesini Temmuz 2013'te imzalayan yıldız oyuncu, 5 yaşından beri Manchester United renkleriyle sahalarda boy gösteriyordu.
2017 yılından beri çıktığı 176 maçta Kırmızı Şeytanlar'a 19 gol katkısı sunmuştu. Aynı zamanda İskoçya Milli Takımı'nda da 52 kez forma giymiş, 9 kez fileleri havalandırmıştı.
The Athletic'in haberine göre yıldız orta saha oyuncusu için Manchester United'ın talep ettiği bonservis bedeli belli oldu!
Habere göre İngiliz devi, kulüpteki geleceği belirsiz olan İskoç yıldız için 25 milyon Sterlin talep ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Fulham, Napoli, Everton ve Brentford'un da Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği biliniyor.
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