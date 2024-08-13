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TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği İskoç yıldızın bonservis bedeli açıklandı! Manchester United'ta geleceği belirsiz olan oyuncu yeni yuva arayışında. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 12:25
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TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Hatayspor maçıyla birlikte başladı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

İstanbul büyükleri, ilk haftayı galibiyetle kapatırken hafta boyunca teknik direktörlerin yaptıkları açıklamalar taraftarlara şimdiden rekabetin kızışacağının sinyallerini verdi.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

Transfer operasyonuna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise radarında bulunan İskoç oyuncu ile ilgili bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

Manchester United'ta forma giyen Scott McTominay'in kulüpteki geleceği belirsiz olmasından dolayı yeni takım arayışları başlamışken devreye ezeli iki rakip girmişti.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

İlk profesyonel sözleşmesini Temmuz 2013'te imzalayan yıldız oyuncu, 5 yaşından beri Manchester United renkleriyle sahalarda boy gösteriyordu.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

2017 yılından beri çıktığı 176 maçta Kırmızı Şeytanlar'a 19 gol katkısı sunmuştu. Aynı zamanda İskoçya Milli Takımı'nda da 52 kez forma giymiş, 9 kez fileleri havalandırmıştı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

The Athletic'in haberine göre yıldız orta saha oyuncusu için Manchester United'ın talep ettiği bonservis bedeli belli oldu!

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

Habere göre İngiliz devi, kulüpteki geleceği belirsiz olan İskoç yıldız için 25 milyon Sterlin talep ediyor.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Bonservis bedeli açıklandı!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Fulham, Napoli, Everton ve Brentford'un da Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği biliniyor.

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