Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezon kurulacak kadroya çevrildi. Transfer çalışmalarını sürdüren teknik heyet takımdan ayrılacak isimleri yönetime sundu. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Galatasaray'dan ayrılması beklenen yıldızı ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 10:36
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TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Kadroya önemli takviyelerin yapılması beklenirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Ndombele ve Sergio Oliveira'nın performasından memnun kalmayan Okan Buruk yeni sezonda 2 isimle devam etmeme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde Sergio Olivera'nın takımdan uzak kalmasına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

"OLIVEIRA'YA TEPKİ VERMEM GEREKİYORDU"

"Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Fakat Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak

Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.

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