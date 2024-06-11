TRANSFER HABERİ - Arda Turan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Eyüpspor'a kiralanacak
Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezon kurulacak kadroya çevrildi. Transfer çalışmalarını sürdüren teknik heyet takımdan ayrılacak isimleri yönetime sundu. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Galatasaray'dan ayrılması beklenen yıldızı ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde Sergio Olivera'nın takımdan uzak kalmasına ilişkin soruları yanıtlamıştı.
"OLIVEIRA'YA TEPKİ VERMEM GEREKİYORDU"
"Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.
Fakat Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.
Kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.
Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.
Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
DİĞER