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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol kralı olan Mauro Icardi'ye Çizme temsilcisi talip olurken, Arjantinli yıldız kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 12:04
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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekorla şampiyon olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde 25 gol - 9 asist yaparak şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

G.Saray'da kısa sürede tarihe geçen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp için birçok tekllifi geri çevirdiğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Serie A'ya yükselen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi Arjantinli golcü için kısa süre önce nabız yokladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Cesc Fabregas'ın yardımcı antrenörlük yaptığı ve Endonezyalı yatırımcısıyla para saçmaya hazırlanan Como, 31 yaşındaki yıldızın kapısını ciddi bir teklifle çaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

ICARDI'DEN COMO'YA RET!

Arjantinli yıldızın son olarak Como'nun teklifini reddettiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Daha önce Arabistan'dan gelen astronomik paraları geri çeviren İcardi, "G.Saray'da çok mutluyum" diyerek İtalyan ekibini reddetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

2022 yazında G.Saray'a kiralık olarak geldi ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

2023 yazında ise Galatasaray, Arjantinli yıldızın bonservisini 10 milyon Euro karşılığında satın aldı.

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