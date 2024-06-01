GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi
Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol kralı olan Mauro Icardi'ye Çizme temsilcisi talip olurken, Arjantinli yıldız kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Serie A'ya yükselen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi Arjantinli golcü için kısa süre önce nabız yokladı.
Cesc Fabregas'ın yardımcı antrenörlük yaptığı ve Endonezyalı yatırımcısıyla para saçmaya hazırlanan Como, 31 yaşındaki yıldızın kapısını ciddi bir teklifle çaldı.
ICARDI'DEN COMO'YA RET!
Arjantinli yıldızın son olarak Como'nun teklifini reddettiği ortaya çıktı.
Daha önce Arabistan'dan gelen astronomik paraları geri çeviren İcardi, "G.Saray'da çok mutluyum" diyerek İtalyan ekibini reddetti.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.
Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.
2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.
2022 yazında G.Saray'a kiralık olarak geldi ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
2023 yazında ise Galatasaray, Arjantinli yıldızın bonservisini 10 milyon Euro karşılığında satın aldı.
31 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
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