GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi

Daha önce Arabistan'dan gelen astronomik paraları geri çeviren İcardi, "G.Saray'da çok mutluyum" diyerek İtalyan ekibini reddetti.

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.