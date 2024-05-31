GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaşanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek isterken gündeme flaş bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılılar o yıldızı, İngiltere'den getirecek. İşte detaylar...
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17.3 MİLYON EURO VERDİLER
Önümüzdekı günlerde yeni bir görüşme daha planlandı. Bu transferi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok istediği öğrenildi.
2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon Euro'ya transfer olan Gustavo Hamer'in Sheffield United küme düştüğü için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 5 gol atan Hamer, 8 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.
PREMIER LİG EKİPLERİ DE PUSUDA
6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcu, sağ bekte de görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Hammer için şimdiye kadar 22.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Feyenoord, Dordrecht ve Zwolle'de de forma giydi.
Hamer için birkaç Premier Lig takımı da pusuda bekliyor.
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