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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaşanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek isterken gündeme flaş bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılılar o yıldızı, İngiltere'den getirecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarının startını verdi. Sarı-Kırmızılılar, orta sahasını daha da güçlendirmek için arayışlara girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Hedefteki isimlerden biri de İngiliz ekibi Sheffield United'ta forma giyen Gustavo Hamer...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Takvim'in haberine göre Cimbom, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile ilk teması kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

17.3 MİLYON EURO VERDİLER

Önümüzdekı günlerde yeni bir görüşme daha planlandı. Bu transferi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon Euro'ya transfer olan Gustavo Hamer'in Sheffield United küme düştüğü için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 5 gol atan Hamer, 8 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

PREMIER LİG EKİPLERİ DE PUSUDA

6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcu, sağ bekte de görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Hammer için şimdiye kadar 22.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu İngiltere'den geliyor!

Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Feyenoord, Dordrecht ve Zwolle'de de forma giydi.

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