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TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamaları başladı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Dries Mertens oldu. Futbolcunun son olarak yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 13:20
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TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Sarı-kırmızılılar lig sonunda 102 puanla lider konumda yer alırken Kanarya 99 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Cimbom'da alınan bu başarıda bazı futbolcular özellikle büyük pay sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Bu isimlerden birisi de Dries Mertens. Belçikalı oyuncu gösterdiği performansla bu sezon sarı-kırmızlı taraftarları kendisine resmen hayran bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Tecrübeli yıldızın geleceği büyük merak konusu haline gelirken Mertens kariyeri hakkında flaş açıklamalara yer verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

MÜJDEYİ VERDİ!

Akşam'da yer alan haberde futbolcu Belçika basınına geleceği hakkında, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım?

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım.

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur."

TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Cimbom'un Belçikalı oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

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