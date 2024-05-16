TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Ligin 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 99'a yükseltti.
Fenerbahçe ise son olarak evinde Mondihome Kayserispor'a ağırladı.
Sarı-lacivertliler evinde oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı ve puan farkını korudu.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Cimbom, 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.
Dev derbi öncesi ezeli rakiplerin arasında 6 puanlık fark bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk dev derbiye ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.
DERBİDE TAM KADRO
Sarı-kırmızılılarda puan farkını korunmasının yanı sıra sınırdaki oyuncular da Karagümrük maçını kayıpsız geçti.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.
ÖZEL KOREOGRAFİ BEKLENİYOR
Galatasaraylı taraftarların, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında özel bir hazırlık yapacakları ortaya çıktı.
Daha önceki derbilerde olduğu gibi yine sarı-kırmızılıların özel koreografilere imza atması bekleniyor.
Diğer yandan Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekipte birçok ismin takımdan önemli bonservis bedelleriyle ayrılması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu doğrultuda yönetime taleplerini iletti.
Galatasaray'ın yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.
Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da rota hücum hattına çevrildi.
Okan Buruk, devre arasında kadroya katılan Carlos Vinicius'dan beklediği performansı alamadı.
Deneyimli çalıştırıcı yeni bir ismi forvet hattına görmek istiyor.
Galatasaray'ın Fransa'da forma giyen genç oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldığı iddia edildi.
aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Rennes forması giyen milli yıldızın gelecek sezon kiralanacağı belirtilmişti.
Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu tecrübesi kazanmasını istiyor.
Bertuğ bu sezon Rennes formasını 27 maçta süre buldu.
Bu karşılaşmalarda toplam 1 gol ve 2 asist yaptı.
Bertuğ Yıldırım'ın Rennes ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fransız kulübü, genç forveti Atakaş Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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