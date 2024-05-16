Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Galatasaray'da dev derbi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Okan Buruk'un öğrencileri zorlu mücadeleye kayıpsız çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Ligin 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 99'a yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Fenerbahçe ise son olarak evinde Mondihome Kayserispor'a ağırladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Sarı-lacivertliler evinde oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı ve puan farkını korudu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Cimbom, 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Dev derbi öncesi ezeli rakiplerin arasında 6 puanlık fark bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Teknik direktör Okan Buruk dev derbiye ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

DERBİDE TAM KADRO

Sarı-kırmızılılarda puan farkını korunmasının yanı sıra sınırdaki oyuncular da Karagümrük maçını kayıpsız geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

ÖZEL KOREOGRAFİ BEKLENİYOR

Galatasaraylı taraftarların, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında özel bir hazırlık yapacakları ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Daha önceki derbilerde olduğu gibi yine sarı-kırmızılıların özel koreografilere imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Diğer yandan Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılı ekipte birçok ismin takımdan önemli bonservis bedelleriyle ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Teknik direktör Okan Buruk'un bu doğrultuda yönetime taleplerini iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Galatasaray'ın yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da rota hücum hattına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Okan Buruk, devre arasında kadroya katılan Carlos Vinicius'dan beklediği performansı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Deneyimli çalıştırıcı yeni bir ismi forvet hattına görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Galatasaray'ın Fransa'da forma giyen genç oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Rennes forması giyen milli yıldızın gelecek sezon kiralanacağı belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu tecrübesi kazanmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Bertuğ bu sezon Rennes formasını 27 maçta süre buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Bu karşılaşmalarda toplam 1 gol ve 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak

Bertuğ Yıldırım'ın Rennes ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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