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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sitem!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Özbek'in son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:15
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sitem!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile kahvaltı organizasyonunda buluştu. Organizasyonda kürsü konuşması gerçekleştiren Başkan Özbek, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ DİYE ÖVÜNÜYORSUNUZ"

Özbek, 6 Şubat depremleri sonrasında üç büyük kulüp olarak hayırda yarışmak için çağrı yaptığını fakat Fenerbahçe Beşiktaş'tan gerekli desteği göremediğini iddia etti. Dursun Özbek şu ifadelere yer verdi.

"Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimiz bundan etkilendi. Galatasaray olarak depremin sabahında hemen arabayla bölgeye intikal ettik. İnsani yardım olarak 100 tır sevk ettik. Depremin birinci gününden itibaren dedim ki; biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Biz üç kulüp hayırda yarışalım dedim. Kalıcı konut için TOKİ ile Maraş, Adıyaman ve Hatay'da 100'er konuttan toplam 300 konutluk bir anlaşma yaptık Galatasaray olarak ve bunun avansını da ödedik. Maraş'ta temel atma töreninde dedim ki 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlar... 100 tane de gelin siz de yapın, hatta siz 150 tane yapın bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz burada geçin' dedim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda? Bu tip sosyal destek istenen yerlerde de bu kulüplerin hazır olması lazım."

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