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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 23 binden fazla Galatasaray taraftarı yer alacak

Süper Lig’in 36’ncı haftasında 12 Mayıs Pazar günü İstanbul’da deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmada Fatih Karagümrük yönetimi, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile aynı statta yapılan müsabakada uyguladığı gibi deplasman takımına yüzde 30’luk bir tribün açacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 12:52
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 23 binden fazla Galatasaray taraftarı yer alacak

Süper Lig'de lider Galatasaray, son 3 haftaya ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 6 puan önünde önemli bir avantajla giriyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 36'ncı haftasında 12 Mayıs Pazar günü İstanbul'da deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Fatih Karagümrük yönetimi, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile aynı statta yapılan müsabakada uyguladığı gibi deplasman takımına yüzde 30'luk bir tribün açacak.

OLİMPİYAT STADI'NDA 23 BİNDEN FAZLA SARI-KIRMIZILI TARAFTAR OLACAK

Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 6-1 gibi farklı bir sonuçla geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin dün deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından şampiyonluk için önemli bir avantajın sahibi oldu. Ligde üst üste 16'ncı maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 6 puanlık avantajını korumak ve hafta sonu oynanacak karşılaşmaların sonucuna göre 24'üncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Ligin 36'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 23 binden fazla taraftarıyla rakibi karşısında 3 puan arayacak. Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile oynanan maçta 77 bin 563 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 30'unu sarı-lacivertli taraftarlara açan Fatih Karagümrük yönetimi, Galatasaraylı taraftarlara da aynı oranda mücadeleyi izlemesi için tribünlerini açacak.

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