TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ bek sorunu için arayışlar hızlandı. Yönetim buna göre listenin ilk sırasına sürpriz bir ismi yazdı. İşte haberin son detayları... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Brugge ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yetenekli oyuncunun, Freiburg ile kontratı da 2026 yılına kadar sürüyor.
Sağ bek, sağ açık ve sol bekte görev alabilen Hugo Siquet'e güncel verilere göre; 5 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor.
Cimbom, sezon sonunda oyuncu için Freiburg ile masaya oturmayı planlıyor.
16 GOLE KATKI SAĞLADI
Kariyerine Standard Liege'de başlayan Siquet, Freiburg'da da önce altyapıya geçiş yapmış, daha sonra da parlamıştı.
1.80'lik yetenek, kariyerinde 100 maça çıkıp 3 gol, 13 asist üretti.
34 maçta sadece 21 gol gören G.Saray, ligin en az gol yiyen takımı pozisyonunda.
DİĞER