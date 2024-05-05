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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ bek sorunu için arayışlar hızlandı. Yönetim buna göre listenin ilk sırasına sürpriz bir ismi yazdı. İşte haberin son detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 10:03
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

Serge Aurier ile yolları ayıracak Cimbom, bonservisi Alman ekibi Freiburg'da olan ve Cercle Brugge'da kiralık olan Hugo Siquet'i listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Belçika ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki futbolcu için detaylı araştırma yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

Brugge ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yetenekli oyuncunun, Freiburg ile kontratı da 2026 yılına kadar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

Sağ bek, sağ açık ve sol bekte görev alabilen Hugo Siquet'e güncel verilere göre; 5 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

Cimbom, sezon sonunda oyuncu için Freiburg ile masaya oturmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

16 GOLE KATKI SAĞLADI
Kariyerine Standard Liege'de başlayan Siquet, Freiburg'da da önce altyapıya geçiş yapmış, daha sonra da parlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

1.80'lik yetenek, kariyerinde 100 maça çıkıp 3 gol, 13 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Temaslar başladı...

34 maçta sadece 21 gol gören G.Saray, ligin en az gol yiyen takımı pozisyonunda.

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