Yıldızların resitali

Lider Galatasaray, Adana deplasmanında yıldızlarının futbol resitaliyle coştu. Golsüz biten ilk yarının ardından Adana Demirspor kilidini Ziyech açtı. 53'te Maestro'nun kontrol edemediği topu kapan Mertens, 31 yaşındaki Faslı sağ açığı gördü. Ziyech de sol ayağıyla alt 90'a topu gönderdi. Bu sezon 20 maçta 6 gol, 4 asist katkısı sağladı. Ligde 9. kez ilk 11'de sahaya çıkan Ziyech, üst üste 3. maçında skor katkısı sağladı. Alanyaspor maçında asist yapan tecrübeli forvet, Pendikspor karşılaşmasında da ağları sarsmıştı. Yıldız futbolcu, 71'de Kerem Aktürkoğlu'yla değişti.

DAYI REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray'ın ikinci golü de Ziyech'in attığı gibi aynı güzellikteydi. 64'te Kaan Ayhan'ın pasıyla sağdan son çizgiye inen Kerem Demirbay, şık bir vücut çalımıyla rakibini ekarte edip kaleye yaklaştı ve ters köşeden topu 90'a gönderdi. 30 yaşındaki maestro, bu sezon 38 maçta 7 gol, 6 asist yaptı. Süper Lig'deki 6. golünü Adana Demirspor ağlarına gönderen 'Dayı' lakaplı Demirbay, en üst lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı. Daha önce 2016-17'de Bundesliga'da Hoffenheim'la 6 gol kaydetmişti.