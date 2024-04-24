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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bekleneni verememesi nedeniyle sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma döneceği öne sürülmüştü. Aston Villa'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan İtalyan yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 11:17
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Topladığı 90 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Cimbom, sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Teknik heyetin istekleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Nicolo Zaniolo geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Aslan, İtalyan yıldızı geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Attığı gollerle kazanılan şampiyonluğa katkı sağlayan Zaniolo, sezon başında Aston Villa'ya kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'a 5 milyon Euro kiralama bedeli öderken, anlaşmada 22 milyon Euro bonservis + 15 milyon Euro şarta bağlı bonuslar şeklinde satın alma opsiyonu da yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Öte yandan oyuncunun Aston Villa'dan başka bir kulübe transfer olması durumunda da satış bedeli karının %10'unun Galatasaray'a ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Aston Villa'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

ASTON VILLA KARARINI VERMEDİ

90min'de yer alan haberde; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu takımda tutup tutmama konusunda henüz kararını vermedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

NAPOLI VE FIORENTINA İSTİYOR

Haberde Serie A'ya döneceği konuşulan İtalyan oyuncuyla Napoli ve Fiorentina'nın ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Zaniolo da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Serie A'ya dönmek istediğini ancak bu konuda kararın Galatasaray'da olduğunu söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla 37 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!

İtalyan yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.

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