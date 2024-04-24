GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba iddia!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bekleneni verememesi nedeniyle sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma döneceği öne sürülmüştü. Aston Villa'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan İtalyan yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
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Teknik heyetin istekleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Nicolo Zaniolo geliyor.
Aslan, İtalyan yıldızı geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer etmişti.
Attığı gollerle kazanılan şampiyonluğa katkı sağlayan Zaniolo, sezon başında Aston Villa'ya kiralandı.
Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'a 5 milyon Euro kiralama bedeli öderken, anlaşmada 22 milyon Euro bonservis + 15 milyon Euro şarta bağlı bonuslar şeklinde satın alma opsiyonu da yer aldı.
Öte yandan oyuncunun Aston Villa'dan başka bir kulübe transfer olması durumunda da satış bedeli karının %10'unun Galatasaray'a ödeneceği kaydedildi.
Aston Villa'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ASTON VILLA KARARINI VERMEDİ
90min'de yer alan haberde; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu takımda tutup tutmama konusunda henüz kararını vermedi.
NAPOLI VE FIORENTINA İSTİYOR
Haberde Serie A'ya döneceği konuşulan İtalyan oyuncuyla Napoli ve Fiorentina'nın ilgilendiği belirtildi.
Zaniolo da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Serie A'ya dönmek istediğini ancak bu konuda kararın Galatasaray'da olduğunu söylemişti.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla 37 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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